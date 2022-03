Innovazione e digitale, Maternini nel board del Comune di Milano

Il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala avrà a disposizione un gruppo di talenti, un «dream team» come lo definirebbero i colleghi anglosassoni, per condurre il capoluogo lombardo in un ambizioso percorso di innovazione tecnologica e trasformazione digitale. «Un board - recita una nota di Palazzo Marino - che riporterà direttamente al sindaco e sarà coordinato da Layla Pavone». E, aggiungiamo noi, che godrà dell’esperienza maturata dal bresciano Lorenzo Maternini, co-fondatore e vice presidente Corporate relation di Talent Garden.

Il gruppo per l’«Innovazione tecnologia e la trasformazione digitale della città di Milano» è composto da otto membri: oltre a Pavone e Maternini ne fanno parte Guido Arnone (Chief Technology officer del Comune di Milano), Stefano Achermann (Ceo Be Shaping the Future e fondatore dell’Associazione per Milano), Paolo Coppola (consulente della Presidenza del Consiglio e del Ministero Innovazione tecnologica e transizione digitale), Claudio Farina (executive vice president Digital transformation & technology Snam), Paola Generali (presidente Assintel), Gioia Ghezzi (presidente Atm e presidente Milano Smart City Alliance - Assolombarda) e Donatella Sciuto, prorettore vicario del Politecnico di Milano.

«Il board affiancherà l’Amministrazione comunale nell’individuazione di soluzioni fondate su tecnologie e digitale - puntualizzano da Milano -. In qualità di comitato consultivo, sarà di supporto e stimolo nello sviluppo delle strategie, dei progetti e degli investimenti che l’Amministrazione comunale, anche in virtù delle opportunità offerte dal Pnrr, compirà nei prossimi anni». In tal senso, la presenza di Maternini in questo gruppo può rivelarsi un’occasione per intraprendere una proficua sinergia tra la nostra città e quella di Milano.

