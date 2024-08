Ingegneria Italia svela i segreti della rete ferroviaria

Francesca Zani

Il team bresciano dal grande successo social ha siglato una partnership con Rfi: nei video divulgativi spiega cosa c’è dietro l’alta velocità e le linee tradizionali

2 ' di lettura

Mattia Alberti di Ingegneria Italia in un video per Rfi

Loro sono un treno in corsa da più di 4 anni. Non sorprende quindi che la bresciana Ingegneria Italia - prima community social che si occupa di divulgazione sui temi riguardanti ingegneria, industria e tecnologia - abbia sottoscritto un importante progetto di collaborazione con Rfi (Rete Ferroviaria Italiana). Cosa faranno insieme lo racconta Mattia Alberti uno dei fondatori dell’azienda con Antonino Giacobbe, Marco Ruocco e Alvise Mori. «Rfi si è affidata ad Ingegneria Italia per raccontare ad