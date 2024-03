Inaugurata a Brescia la prima colonnina per la ricarica ultra rapida di auto elettriche

A Brescia, in piazzale Cremona, è arrivata, prima città in Italia, E-Gap station, la stazione urbana di ricarica elettrica ultra fast, ovvero ultra veloce e con batteria integrata. La colonnina, firmata dall’azienda E-Gap con Pininfarina, ha il vantaggio, rispetto a quelle classiche, di ricaricare l’auto elettrica in modo più rapido, una ventina di minuti, utilizzando una semplice app. Dopo la Leonessa d’Italia, approderà anche in altre città, in Italia e all’estero.

La colonnina è semi mobile - anche se quella di Brescia resterà in piazzale Cremona - ovvero, come ha spiegato Eugenio De Blasio, presidente di E-Gap, all’evento bresciano di lancio, «può essere collocata dove ve ne sia la necessità, ad esempio per una manifestazione».

Ed è off-grid, quindi staccata dalla rete, perchè ha una batteria integrata che può essere ricaricata. «Può immagazzinare 230 kw, che corrispondono all’alimentazione di un quartiere medio» ha aggiunto De Blasio.

A Brescia, come in altre città quali Roma, Milano, Bologna, Torino, Verona, Trento, E- Gap era già presente con E-Gap Delivery Fast, il van di ricarica cento per cento elettrico che ti raggiunge dove sei: tramite l’omonima app puoi prenotare e ricevere una ricarica per la tua auto a domicilio, ovvero nel luogo in cui ti trovi.

Vicino alla colonnina, che è dotata di sei punti di ricarica, in piazzale Cremona, è stata allestita anche una lounge in cui il cliente può trascorrere il tempo rilassandosi o lavorando mentre attende il completamento della ricarica. Dal 2035, così ha stabilito l’Europa per accelerare con la transizione ecologica, si potranno vendere solo auto a zero emissioni, quindi stop alla vendita di veicoli benzina e Diesel. Una decisione sulla quale l’Italia si è astenuta.

Dichiarazioni

Gian Marco Centinaio, vice presidente del Senato, presente all’imnaugurazione della colonnina, a questo proposito ha chiarito: »L’Italia ha frenato sul 2035 perchè condivide che sia necessario guardare a futuro e alla sostenibilità, ma quest’ultima non deve essere solo ambientale, ma anche economica e sociale. Ovvero i cittadini europei devono potersi permettere un’auto elettrica. La colonnina E-Gap - ha aggiunto Centinaio - è il futuro, perchè va oltre la ricarica classica. Credo che l’Italia sia avanti anni luce rispetto a quello che l’Europa ci sta chiedendo grazie a realtà come E-Gap».

Simona Tironi, assessore regionale all’Istruzione e Formazione ha sottolineato: «Tra le grandi sfide c’è sicuramente quella della sostenibilità. Regione Lombardia c’è. Questa colonnina rende il servizio di ricarica elettrica sempre più a portata di mano».