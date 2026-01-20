Valledoro investe a Brescia: nuovo reparto per i prodotti gluten-free

Quando qualità e tradizione abbracciano le più sfidanti aspettative del mercato. È il caso di Valledoro, storica realtà bresciana a conduzione familiare, tra i principali player nel settore dei prodotti da forno. L’azienda, guidata dalla famiglia Zubani, ha recentemente festeggiato il 70° anniversario di fondazione e si è fatta un importante «regalo»: l’ampliamento della sede (in via Galvaligi, in città) con una nuova ala al primo piano dislocata su una superficie di circa 1.600 mq, che vanno ad aggiungersi ai 10.000 mq già esistenti.

Nuovo reparto

Giorgio Zubani con i figli Giulio, Dario e Marco

Il cantiere ha appena terminato i lavori e nell’arco di qualche mese l’area sarà del tutto operativa, dedicata ad accogliere macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti gluten-free. Lo spiega Giulio Zubani, amministratore con i fratelli Dario e Marco, rappresentanti della terza generazione (mentre il padre Giorgio è presidente del Cda): «Dobbiamo soltanto completare la resinatura dei pavimenti, poi sarà tutto pronto. Abbiamo deciso di spostare qui le attuali linee senza glutine ed inserirne altre, potenziando questa produzione e compartimentandola ulteriormente rispetto alle altre lavorazioni, così da razionalizzare gli spazi e garantire maggiore sicurezza. L’ampliamento ci permetterà inoltre di incrementare la capacità produttiva e di rispondere a richieste di mercato che in passato non avevamo potuto soddisfare a causa dei limiti produttivi».

Un compartimento a sé, dunque, il cui sviluppo è spinto dalla crescente domanda di prodotti senza glutine, con formulazioni proteiche e funzionali. «C’è una crescita costante di questi prodotti – conferma Zubani – e un consolidamento del relativo mercato, tanto che nell’ultimo anno abbiamo lanciato un nuovo prodotto dedicato, i "Paioli", il primo snack alla polenta taragna. Abbiamo inoltre presentato un nuovo prodotto della tradizione, il Brezel a forma di grissino».

Per celebrare le settanta candeline è stata realizzata un’apposita confezione commemorativa in latta limited edition dei mitici «Bibì e Bibò» (i bocconcini dalla lunga lievitazione e dalla tostatura lenta, simbolo di una storia che risale al 1954, anno dal quale Valledoro è sul territorio).

L'azienda

Oggi l’azienda impiega circa 30 dipendenti e contribuisce all’esportazione del Made in Italy nel mondo, operando sia sul mercato nazionale sia su quello estero, che rappresenta circa il 30% del fatturato complessivo. «In ambito nazionale serviamo principalmente le aree dal Nord al Centro Italia. Per quanto riguarda i mercati esteri, siamo presenti in Paesi che vanno dall’Australia al Giappone, dalla Cina a tutta l’Europa. Al momento non siamo ancora molto presenti negli Stati Uniti sebbene lavoriamo già con Messico e Canada ma, alla luce delle attuali tariffe doganali, questo non rappresenta una criticità. Resta comunque un obiettivo che intendiamo perseguire nel prossimo futuro».

L’offerta consiste in un’ampia gamma e con tipologie diverse di grissini, panetti croccanti e snack, il cui comune denominatore è nelle rigorose procedure: un’accurata selezione delle farine, il tracciamento di tutti gli ingredienti impiegati, una bilanciata formulazione degli impasti, l’assenza di conservanti e additivi chimici. E i numeri confortano il modus operandi di Valledoro: un fatturato 2025 di circa 11,6 mln di euro (+3% rispetto al 2024). «Un anno positivo, specie a fronte della generale contrazione dei consumi. Abbiamo continuato a crescere in modo organico, ampliando progressivamente la base clienti e aprendoci a nuovi mercati – conclude Zubani –. Una crescita guidata esclusivamente dallo sviluppo del nostro marchio: produciamo infatti solo a marchio Valledoro e non realizziamo private label; una scelta che ci consente di investire sull’identità del brand, espressione della nostra tradizione familiare, e allo stesso tempo di innovare costantemente prodotti e processi per distinguerci sul mercato».