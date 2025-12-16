Riello rileva il 70 per cento di Filtes, fornì il filo di Floating Piers

La finanziaria Riello Investimenti ha acquisito il 70% di Filtes International, società di Capriolo (Brescia) specializzata nella produzione di filati industriali ad alte prestazioni destinati alla realizzazione di dispositivi di sicurezza. L’azienda franciacortina fornì nel 2016 i 330 chilometri di filo ad alta tenacità per l’assemblaggio del tessuto della passerella The Floating Piers, l’opera d’arte di Christo che fece camminare oltre un milione di persone sulle acque del lago d’Iseo.

L’operazione

L'intervento punta a consolidare la leadership della società nei segmenti ad alto valore aggiunto, accelerandone allo stesso tempo la crescita tramite investimenti mirati, sviluppo di nuove linee e potenziamento commerciale internazionale. Filtes ha chiuso il 2024 con oltre 19 milioni di fatturato, per il 90% dovuto a esportazioni, impiegando 71 addetti in due stabilimenti nel Bresciano.

L'ingresso di Riello Investimenti consentirà alla realtà di accelerare un percorso già caratterizzato da costante innovazione e investimenti tecnologici, e di beneficiare di nuove risorse per rafforzare la propria capacità produttiva, ampliare la piattaforma tecnologica proprietaria, sviluppare nuove applicazioni per i settori della sicurezza e dell'abbigliamento tecnico ed espandere ulteriormente la presenza commerciale in Europa, Usa e nuovi mercati ad alto potenziale.