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Raddoppio del premio e più welfare nel nuovo integrativo Synlab

Raggiunto l’accordo tra il gruppo della diagnostica e i sindacati di base Cobas e Cub. L’intesa triennale interesserà 2.500 dipendenti, di cui 400 nel Bresciano
Erminio Bissolotti

Erminio Bissolotti

Giornalista

Il gruppo Synlab conta circa 2.500 dipendenti, 400 dei quali operativi nella nostra provincia
Il gruppo Synlab conta circa 2.500 dipendenti, 400 dei quali operativi nella nostra provincia

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