Raddoppio del premio e più welfare nel nuovo integrativo Synlab
Raggiunto l’accordo tra il gruppo della diagnostica e i sindacati di base Cobas e Cub. L’intesa triennale interesserà 2.500 dipendenti, di cui 400 nel Bresciano
Il gruppo Synlab conta circa 2.500 dipendenti, 400 dei quali operativi nella nostra provincia
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