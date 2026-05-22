Promotica riceve quattro premi ai Promotion Awards 2026

L’azienda guidata da Diego Toscani è stata protagonista ai Promotion Awards 2026, conquistando quattro riconoscimenti con campagne sviluppate per Esselunga, Coop Italia e Unicomm.

Giunti alla ventesima edizione, i Promotion Awards rappresentano uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama italiano dedicato al marketing relazionale, ai programmi fedeltà e al retail engagement. A decretare i vincitori è stata una giuria composta da professionisti ed esperti del settore, chiamata a selezionare le migliori best practice nazionali.

Diego Toscani è alla guida di Promotica

«Ricevere quattro riconoscimenti in contesti e categorie differenti rappresenta una conferma importante della qualità del lavoro sviluppato insieme ai clienti – ha commentato Diego Toscani –. Oggi le campagne loyalty devono creare coinvolgimento reale, valore per i brand ed esperienze memorabili per il consumatore. Questi premi testimoniano la nostra capacità di costruire progetti integrati, innovativi e sempre più orientati alla relazione con il cliente finale».

I progetti vincitori

Tra i progetti premiati spicca la campagna realizzata per Esselunga, «Anche le icone di stile preparano la colazione», dedicata alla collezione 50’s Style di Smeg. L’iniziativa ha ottenuto il riconoscimento nella categoria «Shopper Marketing & Brand Activation - Retail Food», grazie alla capacità di trasformare una classica raccolta loyalty in un’esperienza aspirazionale legata al design e agli oggetti iconici della quotidianità. La giuria ha premiato in particolare l’efficacia della gamification omnicanale e l’impatto dell’allestimento nei punti vendita.

Doppio riconoscimento invece per Coop Italia. Il progetto «Coop per la Scuola 2025-2026» ha vinto nella categoria «Community Program» per il coinvolgimento di famiglie, scuole e territorio in un percorso dedicato al sostegno della didattica e delle comunità scolastiche. Determinante, secondo la motivazione della giuria, l’introduzione di una nuova sezione dedicata al cinema come strumento educativo.

Sempre per Coop Italia, la campagna «Cibo e Clima: Il Cambiamento è Servito!» si è aggiudicata il premio nella categoria «Concorso - Retail Food». Il progetto è stato premiato per aver saputo coniugare sensibilizzazione ambientale, contenuti educativi e coinvolgimento delle scuole sui temi della sostenibilità e della crisi climatica, anche grazie alla collaborazione con Giffoni Film Festival.

Il quarto riconoscimento è arrivato con il premio speciale “Best Reward” assegnato al progetto «La tavola a modo mio», sviluppato per Gruppo Unicomm. La collezione firmata Bitossi Home ha convinto la giuria grazie al concept della «tavola scomposta», pensato per offrire ai consumatori un’esperienza di design accessibile e personalizzabile, lontana dagli schemi tradizionali dei set coordinati.