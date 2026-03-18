Nel nuovo portale bilanci i dati di quasi 2.500 imprese bresciane

Uno strumento ancora più solido e performante. Ma, soprattutto, uno strumento ancora più ricco.

Il portale «Imprese e bilanci» del Giornale di Brescia, che già in occasione dell’uscita dell’inserto con i bilanci delle prime mille aziende bresciane per fatturato si era presentato con una nuova veste grafica, compie un ulteriore passo in avanti.

Preziosa banca dati

Con l’uscita di questa analisi sulle piccole e medie imprese che fanno grande la nostra provincia, infatti, lo strumento nato dalla collaborazione tra GdB e Università degli Studi di Brescia diventa un’unica grande banca dati con i dati economici e finanziari di quasi 2.500 imprese bresciane, riferiti non solo all’ultimo bilancio presentato nel 2024, ma anche ai periodi precedenti. Partiamo proprio dalle Pmi: online, all’indirizzo bilanci.giornaledibrescia.it ma anche accedendo dal canale Imprese all’interno della sezione Economia sul sito www.giornaledibrescia.it, è sufficiente sottoscrivere l’abbonamento annuale al costo di 35 euro per consultare i dati delle mille imprese analizzate quest’anno, riferiti al quinquennio 2020-2024.

Per quanto riguarda invece le prime aziende del territorio per fatturato, il database si è fatto più consistente: contiene infatti non più solo i numeri delle mille realtà analizzate in Bilanci Brescia 2024, ma tutte le imprese finite sotto la lente di GdB e UniBs nel corso delle varie edizioni dell’inserto, per un numero complessivo che supera quota 1.500.

Strumento di comparazione su misura

Abbonandosi al portale, dunque, è possibile consultare in un’unica area i bilanci di oltre 2.500 realtà economiche e produttive bresciane, con l’opportunità di creare ricerche e confronti su misura su un arco temporale che può arrivare fino a 10 anni. Uno strumento formidabile e unico nel suo genere per verificare lo stato di salute del sistema Brescia attraverso i numeri più significativi dell’ultimo decennio, mettendo a confronto diverse aziende con la possibilità di comparare specifiche voci di bilancio, che vanno dal fatturato a Roi, Ros e Roe.