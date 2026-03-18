Giornale di Brescia
Abbonati
⬤ LivePMI

Pmi bresciane, i numeri e le performance: l’analisi in diretta

Il 9° rapporto di GdB e UniBs sulle «piccole» che fanno grande Brescia cristallizza lo stato di salute di mille imprese che non superano i 14,5 milioni di fatturato. Ospiti della serata l’assessore regionale Guido Guidesi e Paolo Cerabolini, presidente del Lombardia Aerospace Cluster
Le «piccole» che fanno grande Brescia - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Le «piccole» che fanno grande Brescia - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
AA

I numeri e le performance delle migliori piccole e medie imprese bresciane, la capacità di resilienza dopo le crisi globali e il dinamismo di un tessuto produttivo capace di crescere con medie a doppia cifra: si accendono le luci sulla presentazione del report «1000 Pmi: le piccole che fanno grande Brescia».

Una vetrina per le realtà d'eccellenza del nostro territorio che viene presentata oggi nella sala Faissola di Ubi Banca e che potete seguire qui in diretta streaming.

Cosa dicono i numeri

Condotta dalla direttrice del Giornale di Brescia Nunzia Vallini, con i giornalisti del GdB Giovanna Zenti e Stefano Martinelli, la serata è l’occasione per illustrare i risultati della nona edizione della ricerca realizzata dal prof. Claudio Teodori dell’Università degli Studi di Brescia.

Un’analisi che cristallizza lo stato di salute di mille aziende che, pur non superando i 14,5 milioni di fatturato individuale, hanno generato insieme una massa critica di oltre 8,6 miliardi di euro. I dati completi sono raccolti nel report speciale in edicola e online dal 19 marzo, con focus specifici sulle 500 realtà che hanno registrato il maggior sviluppo.

Ospiti

Ospiti dell’incontro Paola Lecci, direttrice regionale Lombardia Sud Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, Guido Guidesi, assessore di Regione Lombardia allo Sviluppo economico, e Paolo Cerabolini, presidente del Lombardia Aerospace Cluster.

Durante la serata sarà anche presentato il nuovo canale online dedicato alle imprese bresciane, che al suo interno ospita il portale con i dati di 2.500 bilanci analizzati nel corso degli anni dal gruppo di lavoro di UniBs e GdB.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
1000 Pmi 2026Brescia
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Bilanci

I dati di bilancio delle imprese bresciane

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario