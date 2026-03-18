Pmi bresciane, i numeri e le performance: l’analisi in diretta

I numeri e le performance delle migliori piccole e medie imprese bresciane, la capacità di resilienza dopo le crisi globali e il dinamismo di un tessuto produttivo capace di crescere con medie a doppia cifra: si accendono le luci sulla presentazione del report «1000 Pmi: le piccole che fanno grande Brescia».

Una vetrina per le realtà d'eccellenza del nostro territorio che viene presentata oggi nella sala Faissola di Ubi Banca e che potete seguire qui in diretta streaming.

Cosa dicono i numeri

Condotta dalla direttrice del Giornale di Brescia Nunzia Vallini, con i giornalisti del GdB Giovanna Zenti e Stefano Martinelli, la serata è l’occasione per illustrare i risultati della nona edizione della ricerca realizzata dal prof. Claudio Teodori dell’Università degli Studi di Brescia.

Leggi anche Per le «piccole» che fanno grande Brescia la sfida principale è crescere

Un’analisi che cristallizza lo stato di salute di mille aziende che, pur non superando i 14,5 milioni di fatturato individuale, hanno generato insieme una massa critica di oltre 8,6 miliardi di euro. I dati completi sono raccolti nel report speciale in edicola e online dal 19 marzo, con focus specifici sulle 500 realtà che hanno registrato il maggior sviluppo.

Ospiti

Ospiti dell’incontro Paola Lecci, direttrice regionale Lombardia Sud Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, Guido Guidesi, assessore di Regione Lombardia allo Sviluppo economico, e Paolo Cerabolini, presidente del Lombardia Aerospace Cluster.

Durante la serata sarà anche presentato il nuovo canale online dedicato alle imprese bresciane, che al suo interno ospita il portale con i dati di 2.500 bilanci analizzati nel corso degli anni dal gruppo di lavoro di UniBs e GdB.