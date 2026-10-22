Palinal lancia in Olanda la vernice anti riscaldamento per le barche

Il solleone estivo e la calura, sempre più aggressivi, sono un problema anche per gli yacht e le imbarcazioni che solcano i mari. Oggi a limitarne le conseguenze sugli strumenti di bordo, sulla qualità della vita in barca e sul consumo di energia, c’è anche una vernice. A svilupparla e produrla in vari colori e tonalità ci sta pensando Palinal, il braccio operativo della Palini Vernici di Pisogne, che tra qualche settimana lo porterà ad Amsterdam, alla Metstrade 2026, una fiera internazionale capace sia di attirare professionisti dell’industria nautica da diporto e degli yacht da 140 Paesi del mondo sia di calamitare l’attenzione di 20.000 visitatori.
Ad Amsterdam, una delle capitali della navigazione, Palinal metterà in vetrina dal 17 al 19 novembre prossimi la tecnologia con cui ha elaborato la vernice anti riscaldamento, una base nera termo-riflettente 900.9025, sviluppata con tecnologia Lsa «Low solar absorption» della Serie 925. Studiata per limitare il riscaldamento delle superfici scure esposte al sole, questa soluzione sfrutta la riflettenza della radiazione infrarossa attraverso un fondo bianco dedicato.
La performance
I test effettuati nei laboratori Palinal evidenziano una capacità di riflettere i raggi solari del 35%, rispetto al 5% di un nero tradizionale, dimostrando le potenzialità della tecnologia nel ridurre l’assorbimento della radiazione.
I risultati delle prove saranno illustrati presso lo stand che ospiterà l’impresa sebina nella città olandese, e come ha spiegato il direttore commerciale e del marketing di Palini Vernici Piero Nichetti: «Mostreranno risultati concreti degni di attenzione. Il nostro lavoro è consistito nel trasferimento di questa tecnologia nelle vernici e poi è stato quasi spontaneo pensare alle necessità degli yacht, che oggi hanno problemi di riscaldamento sia per le parabole radar e radio, sia per i camminamenti dello scafo, ma anche per l’eccesso di consumi energetici dovuti all’uso di elettricità o gasolio per raffrescare le cabine esposte al sole tutto il giorno in mezzo al mare. Questa vernice può risolvere buona parte dei problemi e da la possibilità di dipingere la barca del colore desiderato e non più solo di bianco come si faceva in passato, addirittura anche di colori e tonalità scure perché più pigmenti neri ci sono nel colore più l'effetto benefico aumenta in proporzione».
L’innovazione
L’offerta Palinal però non si limiterà alle vernici anticalore. Al centro dell’offerta «Exclusive yachting mix» c'è anche un sistema tintometrico con cui è possibile ottenere ben 90.000 colori e tonalità, tra pastello, metallizzate, perlate e xiralliche. Il lavoro di Palinal è specializzato in tre segmenti: vernici per carrozzerie di automobili, per plastiche del motor-bike (è fornitore unico del Gruppo Ducati) e per gli yacht. I risultati fanno capo anche e forse soprattutto ai due laboratori interni, uno dedicato a ricerca e sviluppo e l’altro al colore, che occupano 40 persone (su un totale di 140 dipendenti) e richiedono molta spesa e investimenti, ma garantiscono una qualità che si riflette anche nei numeri del bilancio.
Negli ultimi quattro anni (dal 2023) infatti in via San Gerolamo hanno contato una crescita di fatturato del 54%, arrivato oltre i 30 milioni di euro e salito di 12 punti percentuali solo dal 2025 a oggi. L’azienda è stata fondata nel 1945 da Giuseppe Palini e portata avanti in seguito da Piero e poi da Luigi e Alberto Nichetti. Oggi in amministrazione ci sono Piero Nichetti e la sorella Anna, responsabile economica e finanziaria.