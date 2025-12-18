Omr rinnova la partnership tecnica con la Scuderia Ferrari

Scuderia Ferrari rinnova la partnership tecnica con Omr. Il Cavallino Rampante e il gruppo bresciano dell’automotive con oltre 3.800 dipendenti hanno siglato un accordo pluriennale che coinvolge, oltre al team di Formula 1, il comparto Competizioni Gt di Ferrari. Tale collaborazione darà seguito a un rapporto tecnologico di lunga durata, avviato oltre quarant’anni fa, fondato su una visione condivisa orientata all’innovazione e alla ricerca dell’eccellenza in migliori performance.

Il ceo di Ferrari Benedetto Vigna e quello di Omr Marco Bonometti

«Nel tempo abbiamo costruito un rapporto basato su fiducia, trasparenza, competenza e visione industriale – conviene il presidente di Omr, Marco Bonometti –. Ferrari rappresenta un riferimento mondiale per performance e innovazione, valori che Omr Automotive condivide e traduce quotidianamente in componenti progettati e realizzati con la massima precisione. Il nostro impegno rimane quello di investire costantemente in ricerca di processi produttivi digitalizzati e tecnologie avanzate, contribuendo allo sviluppo di vetture sempre più competitive».

Il punto

In altre parole, nella veste di «team e technical partner», il gruppo Omr continuerà a collaborare con Ferrari allo sviluppo e alla produzione di componenti complessi per motori, trasmissioni e telai in alluminio, mettendo a disposizione competenze industriali avanzate, processi altamente automatizzati e sistemi di controllo qualità digitalizzati. Il rinnovo della partnership tra le due grandi realtà del mondo dei motori, conferma insomma la volontà di proseguire nell’evoluzione tecnologica, rafforzando una sinergia orientata alla massima integrazione tra progettazione, sviluppo e produzione.

Una Ferrari del comparto Competizione Gt

L’Omr di Rezzato, peraltro, nelle scorse settimane è salita sul «Podio Ferrari» con cui la casa automobilistica di Maranello ogni anno celebra i suoi migliori fornitori e partner strategici. Il premio nella categoria «Continuous Learning» («Formazione e apprendimento permanente» ndr), consegnato al Circuito del Mugello rappresenta, anche alla luce del recente accordo siglato tra il Cavallino Rampante e Omr, un importante riconoscimento per l’azienda bresciana, che ha raggiunto livelli di prestazione e qualità elevati nella realizzazione dei telai interamente in lega di alluminio destinati ai modelli Ferrari.