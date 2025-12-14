Nautica e design, la storia di Foresti e Suardi sul lago d’Iseo

Angela Dessì

La società con stabilimenti a Predore e Adro ha vinto il premio «Visioni d’impresa». L’intervista all’ad Luciano Paissoni

L'amministratore delegato Luciano Paissoni

Il gruppo Foresti & Suardi si aggiudica il prestigioso premio «Visioni d’impresa» per il settore dell’industria nautica nella categoria delle grandi imprese. Il premio – ritirato a Milano dall’ad Luciano Paissoni – è promosso da «Scienze Imprenditoriali» in collaborazione con l’Istituto di ricerca I-AER e si basa sulla valutazione dei bilanci aziendali di oltre 700.000 imprese italiane, fattore che rende ancora più orgogliosi i vertici dell’azienda, originaria di Predore e con stabilimento anche