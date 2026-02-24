Mazza acquista maxi area lungo la Ss45bis: nascerà un polo logistico

Un progetto fondato innanzitutto sul capitale umano, a cui i vertici aziendali dedicano una grande attenzione. Il piano industriale della Mazza è quindi declinato al lungo periodo e corredato da un significativo rafforzamento del parco macchine e da investimenti immobiliari: per ultimo, l’acquisizione di un’area da 110mila metri quadrati lungo la Statale 45bis, nel territorio di San Zeno, di fronte al complesso siderurgico della Duferco.

La società

La realtà di Borgosatollo con status giuridico di «Società benefit» e dedita alla realizzazione e alla manutenzione di acquedotti, reti fognarie, teleriscaldamento e condotte per la distribuzione del gas, negli ultimi quattro anni è stata protagonista di un importante percorso di crescita segnato, appunto, dal raddoppio del costo del personale (la media dei dipendenti a libro paga nel 2025 è di 150 unità contro gli 81 del 2021, senza trascurare il fatto che in alcuni periodi dello scorso anno si è pure reso necessario ricorrere al supporto di altri collaboratori toccando un picco di quasi duecento addetti), «con un ricercato aumento delle specializzazioni portate in azienda», sottolinea il presidente Giovanni Mazza.

«Negli ultimi anni – aggiunge l’imprenditore – ci siamo impegnati nello sviluppo delle competenze, nell’innovazione dei processi lavorativi ed organizzativi, nella ricerca oltre a investire in mezzi e digitalizzazione. Tutto questo ci ha permesso di offrire soluzioni sostenibili e di qualità posizionandoci come realtà affermata nel settore dei sottoservizi e di affacciarci a nuove tipologie d’intervento».

Il punto

In quest’ottica rientra anche la recente acquisizione della maxi area di San Zeno, che consentirà alla Mazza una migliore gestione logistica dei propri mezzi (circa 200 veicoli tra macchine movimento terra, furgoni, rimorchi e autocari, quasi interamente in classe Euro 6 e con una quota significativa immatricolata negli ultimi cinque anni).

I benefici

«Il nostro quartier generale rimarrà nell’attuale sede di Borgosatollo – spiega il presidente –, che già gode del supporto di un altro sito poco distante (sempre a Borgosatollo, era la nostra sede originaria) e in futuro potrà contare sui benefici di una nuova piattaforma logistica lungo la Statale 45bis, vicino a uno dei maggiori snodi stradali della provincia come il casello autostradale di Brescia Sud e all’ingresso in Corda Molle. Crediamo che la qualità si evidenzi nelle piccole cose e che ogni dettaglio conti».

«Siamo consapevoli dell’impatto che il nostro settore può avere sull’ambiente e ci impegniamo a ridurre al minimo questa impronta. Ogni giorno lavoriamo perseguendo pratiche sostenibili che vanno dalla gestione responsabile delle risorse alla riduzione delle emissioni di carbonio. Siamo consapevoli che il futuro del nostro settore dipende dalla capacità di coniugare crescita economica, progresso sociale e tutela ambientale», conclude Giovanni Mazza.​​​​​​

La struttura organizzativa

Con questo intento la Mazza ha ottenuto negli anni un lungo elenco di certificazioni a garanzia della qualità dei processi, dell’ambiente, dell’efficienza energetica, della sicurezza sul lavoro, della sicurezza stradale, dell’anticorruzione, della parità di genere e della responsabilità sociale.

«Grazie a una solida struttura organizzativa, a un’esperienza pluridecennale nel settore delle costruzioni e a un parco mezzi moderno e diversificato – evidenzia Mazza –, siamo ora in grado di offrire una gamma completa di servizi caratterizzati da un elevato contenuto tecnico e organizzativo. Le nostre attività si svolgono prevalentemente in Lombardia, con cantieri temporanei di tipo stradale, collaborando da anni in stretto rapporto con la Pubblica Amministrazione, con enti gestori di reti tecnologiche e con aziende multiservizi (tra cui A2A, Acque Bresciane, Comune di Brescia e Città metropolitana di Milano). Questo ci ha permesso di affermarci come un punto di riferimento per interventi complessi, ad elevata componente tecnica e infrastrutturale».