Smh cresce ancora con l’ingresso dello studio 2Lex
Un perimetro che si allarga ulteriormente, per fornire un gamma sempre più ampia di servizi alle aziende. Lo studio di consulenza legale 2Lex è entrato a fare parte del gruppo Smh, realtà che conta 55 professionisti attivi in diversi ambiti (dalla fiscalità alla formazione fino alla sicurezza sul lavoro e alla trasformazione digitale).
Un’operazione che permette a Smh di rafforzare la sua offerta multidisciplinare, dando vita a quella che a tutti gli effetti diventa la linea legal del gruppo. «È la flessibilità, più che la dimensione, a determinare la solidità di un’organizzazione – evidenzia la presidente Sabina Megale Maruggi –, e l’ampliamento del nostro partenariato nasce proprio da questa consapevolezza».
Nello specifico 2Lex, forte di un’esperienza nella contrattualistica nazionale ed internazionale e con un portafoglio clienti di aziende attive nei settori della produzione, dei servizi e del commercio, porta nel gruppo bresciano specifiche competenze nel diritto del lavoro, societario e tributario.
«Questo ingresso rappresenta per noi un passaggio strategico naturale del nostro percorso di crescita – evidenzia Nicolò Vella, presidente di 2Lex (ha sede a Brescia, una di rappresentanza a Palermo ed è in procinto di inaugurare una nuova filiale a Padova) e socio fondatore insieme a Carmelo Neri e Stefano Merlo –. Abbiamo scelto di aderire ad una realtà che condivide i nostri valori di innovazione, competenza e semplificazione e che crede in una consulenza integrata, capace di accompagnare le imprese non solo nella gestione del rischio legale, ma soprattutto nelle scelte di sviluppo e trasformazione».
Come detto quindi il gruppo Smh ne esce più forte e più diversificato, convinto del suo approccio multidisciplinare e multisettoriale. Attualmente riunisce 55 professionisti e 650 clienti. Nel perimetro rientrano le società Studio Maruggi, Quantra, Matics, Qualicaf, Wekey e da oggi anche 2Lex.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Economia & Lavoro
Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.