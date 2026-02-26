Reti elettriche, acqua e gas: nasce un campione bresciano

Creare un player integrato di livello nazionale specializzato nella progettazione, costruzione, installazione e manutenzione delle reti elettriche, ma anche dell’acqua e del gas. È l’obiettivo di GridCore, il gruppo nato poco più di un anno fa dall’acquisizione da parte del fondo Xenon Private Equity del 60% delle imprese bresciane della famiglia Ghilardelli di Muscoline, Elettrolinee e Azeta, seguita qualche mese dopo dall’ingresso del perimetro del gruppo della Betoncablo di Varese e della società di progettazione ArcSystem di Padova.

Ora il gruppo fa un altro grande salto penetrando un nuovo mercato: quello delle reti per acqua e gas. Il gruppo ha infatti acquisito Italimpresa, società specializzata in grandi opere, attiva da oltre vent’anni nella realizzazione e manutenzione proprio di reti di acqua, gas e teleriscaldamento nel Nord Italia.

La società bresciana

Fondata nel 2001 da Emanuele Plona (che è anche vicepresidente Ance Brescia) oggi Italimpresa ha sede legale a Botticino e sede amministrativa a Edolo. È un operatore qualificato nella costruzione, posa e manutenzione di acquedotti, reti gas metano, fognature e impianti di teleriscaldamento, con un servizio completo che copre l’intero ciclo operativo delle infrastrutture. La società ha maturato una solida esperienza collaborando con i principali gestori di reti pubbliche, diventando un partner di riferimento per committenti pubblici e privati nel Nord Italia. Italimpresa, presieduta da Plona, ha chiuso l’esercizio 2025 con un fatturato in crescita, vicino ai 20 milioni di euro ed un utile netto di circa 1,8 milioni.

«Un’operazione che guarda al futuro e apre grandi opportunità – dichiara Emanuele Plona –. Crediamo fermamente in questo progetto per dare solidità, continuità e sicurezza al lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Per questa ragione con il nostro socio di minoranza Annamaria Bonali, abbiamo reinvestito massicciamente in GridCore accanto alle famiglie Ghilardelli, Castiglioni e Bortolami».

I numeri di GridCore

Una strategia ambiziosa che sta dando i suoi frutti: Gruppo GridCore supera già oggi i 130 milioni di euro di fatturato aggregato, conta oltre 500 collaboratori e può contare su un parco di oltre 600 mezzi, impiegati quotidianamente nei cantieri per la costruzione di elettrodotti e per le attività di pronto intervento che consentono di risolvere circa 2.000 guasti ogni anno, garantendo così la continuità dei servizi.

Ora con l’integrazione di competenze specialistiche anche nell’acqua e nel gas, GridCore rafforza la propria posizione competitiva in un mercato in forte trasformazione e crescita.

Xenon Private Equity è una società di gestione di fondi lussemburghese, con sede legale a Strassen. Ha una presenza significativa nel panorama degli investimenti nel Bresciano. Il fondo si focalizza su pmi italiane ad alto potenziale, automazione, tecnologia, sostenibilità ed economia circolare.

Nel 2025 ha rilevato le due società appartenenti alla famiglia Ghilardelli di Muscoline dando vita a GridCore. Nei mesi successivi Xenon ha dato investito nel gruppo Cromia, un nuovo polo industriale nel settore della verniciatura tecnica, acquisendo tre aziende chiave tra cui la bresciana Ideal System di Gambara. Una delle operazioni più celebri di Xenon nel Bresciano riguarda Gimatic di Roncadelle, leader mondiale nella componentistica per l'automazione e robotica oggi di proprietà dei fondi Apollo.