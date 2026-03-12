La Givi accelera sul mondo «bike»: la business unit cresce

L’obiettivo è ampliare la gamma di attrezzature per la bicicletta, realizzate dalla business unit Givi-Bike, lanciata nel 2021, ideando oltre alla borse anche prodotti che sono parte del know- how Givi, come i portapacchi.

Ma oltre il futuro, per la divisione dell’azienda punto di riferimento mondiale per gli accessori da moto, fondata da Giuseppe Visenzi, oggi affiancato dalla figlia Hendrika e dal nipote Umberto Visenzi, c’è il presente. Nel quartier generale di Flero ha presentato la nuova linea Extreme, che va ad affiancarsi alle tre già presenti, Adventure, Experience e Urban nate per interpretare modi diversi di vivere la bici.

«La nuova linea è stata studiata per molto tempo – spiega Umberto Visenzi –. È pensata per andare oltre il limite, nell’esperienza nell’avventura, nell’urbano». E’ una gamma di borse progetta per il bike trekking, per ciclisti esperti. È l’espressione più evoluta della visione tecnica e stilistica Givi-Bike. «E un prodotto di alta gamma con caratteristiche più durature nel lungo periodo – entra nel dettaglio Paolo Marini, brand manager Givi-Bike –. Abbiamo scelto un tessuto a base di nylon, nato da una progettazione tecnica sviluppata esclusivamente per Givi Bike».

Alte prestazioni

I materiali della linea sono ad alte prestazioni e garantiscono l’assoluta impermeabilità. «Le cuciture termosaldate e la protezione Uv certificata garantiscono resistenza, affidabilità e protezione totale in ogni condizione, mantenendo leggerezza e ergonomia – aggiunge Denis Vaccari, product manager Givi-Bike –. Abbiamo aggiunto un rinforzo ulteriore, una fodera in poliuretano, per garantire un’elevata impermeabilità».

Ospiti della presentazione, gli ambassador Givi che hanno raccontato la loro esperienza sul campo con i nuovi prodotti, come Silvia Gottardi – con Linda Ronzoni ha ideato il progetto Cicliste per caso – Pietro Franzese, con una vasta community che segue le sue avventure in bicicletta all’insegna della sostenibilità, l’influencer Aurora Blondiebike e Maria Vittoria Griffoni, chef di Jovanotti.