Franciacorta: meno numeri, più visione e strategia di lungo respiro

Il mercato interno è determinante e vale l’88% delle vendite. Produzione e vendite calano, ma il comparto mantiene buona redditività e punta su qualità, mercati esteri e progetti a lungo termine per sostenere la crescita

5 ' di lettura

I vigneti del Franciacorta sul lago d'Iseo

Nel 2024 si riduce in misura contenuta (2%) il numero complessivo di bottiglie equivalenti commercializzate, che passa da 19,5 a 19,1 milioni (fonte Consorzio Franciacorta), a seguito del calo sia del mercato nazionale (-1,9%) sia di quelli esteri (-3,1%): i valori ottenuti sono comunque assai superiori a quelli del 2019, l’anno più lontano comparabile ma al quale non bisognerebbe fare riferimento, perché molto diverso dalla situazione attuale e futura attesa. Anche i fatturati complessivi si co