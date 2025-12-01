Metallurgia: si riducono ricavi e margini, resta una buona solidità

Il settore affronta un nuovo anno difficile: domanda debole, costi in aumento e redditività in calo mettono alla prova anche le realtà più strutturate

Il settore metallurgico è tra i più importanti per l'economia bresciana

Il 2024 è stato, a livello italiano, un anno negativo per la metallurgia e i prodotti in metallo, in quanto la produzione ha registrato un calo del 4,6% (al netto degli effetti da calendario), superiore al valore industriale complessivo che si è fermato al 3,5% (fonte Istat). Non si tratta certo di un dato positivo, considerando che il settore è tra i più importanti nell’economia italiana e, in particolare, bresciana. Tale tendenza riduttiva è proseguita nel 2025: nei primi sei mesi la discesa è