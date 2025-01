Il settore armiero arretra: nel 2024 prodotto il 20% di armi in meno

I dati del Banco di Prova: nei 12 mesi testati 811mila pezzi; le «corte» sportive in flessione del 34%

Per il settore delle armi sportive il 2024 è stato un anno difficile. L’andamento della produzione e del mercato, che si riflette in modo diretto nel lavoro del Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia, dice che nei dodici mesi dell’anno appena concluso si sono testate 811.708 armi e parti di armi, in calo di 210.120 pezzi rispetto al milione e 21.828 del 2023. La flessione percentuale è di 20,5 punti. Quella in corso potrebbe essere una tendenza che va oltre il breve, visto che anche nel