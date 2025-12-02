Galà dei Bilanci, «l’Europa deve superare la sua frammentazione»

Un ultimo evento per chiudere l’anno dell’80esimo compleanno del Giornale di Brescia, nato all’indomani della fine della seconda guerra mondiale, in una «sera dei miracoli», quella del 27 aprile 1945, quella in cui le rotative si rimisero in moto per annunciare che era tornata la pace.

Con l’undicesima edizione del Galà dei Bilanci si concludono i festeggiamenti, e in un tempo come questo, drammaticamente segnato dai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, non si poteva che partire da quella «sera dei miracoli» – ha spiegato in apertura di serata la direttrice Nunzia Vallini, dopo la performance di un gruppo di artisti che ha cantato proprio la canzone di Lucio Dalla – per raccontare come sta il tessuto produttivo bresciano, che inevitabilmente paga l’incertezza che si respira a livello internazionale.

Il contesto geopolitico, la nuova geografia economica, hanno fatto da sfondo alle riflessioni del giornalista Erminio Bissolotti e del prof. Claudio Teodori, che per il GdB e l’Università degli Studi di Brescia hanno curato l’inserto Bilanci Brescia 2024, l’analisi dei risultati delle prime mille aziende bresciane per fatturato.

L’analisi

Il volume d’affari complessivo, che pure ha toccato gli 84,5 miliardi di euro, è in calo rispetto agli anni passati. Eppure le mille imprese che lo hanno generato, le prime mille della nostra provincia per fatturato, confermano la loro solidità, grazie a un buon livello di patrimonializzazione. Brescia, come il resto d’Italia, esporta più di quel che importa.

«La dimensione delle aziende è un parametro fondamentale per il futuro» ha spiegato il prof. Teodori. «Crescita, aggregazioni e collaborazioni strategiche sono ormai imprescindibili per le imprese. Ma crescere vuol dire anche attrarre investimenti, sostenere progetti d’investimento corposi. Crescere – ha concluso Teodori – significa anche investire sul capitale umano e sui giovani».

Il contesto geopolitico

Domenico Siniscalco, vicepresidente e managing director di Morgan Stanley International e già ministro dell’Economia, e Paolo Magri, presidente del comitato scientifico dell’Ispi e docente di Relazioni Internazionali all’Università Bocconi, hanno ragionato sullo scenario internazionale, intervistati da Erminio Bissolotti: riflessioni sull’incertezza che causa la guerra in Ucraina, le posizioni sullo scacchiere internazionale di Trump e i suoi dazi, la risposta – debole – dell’Europa.

Rispetto alla guerra in Ucraina, ha dichiarato Magri, «comunque vada, saremo noi europei a pagare i costi politici». «L’Europa trova difficoltà a muoversi in questo contesto – ha aggiunto Siniscalco –: la verità è che il mondo non sarà più lo stesso. Trump ha chiuso l’atteggiamento multilateralista tipico delle presidenze democratiche, l’Europa fatica».

«Trump ha portato imprevedibilità estrema, incertezza, ma ormai è uno schema che abbiamo imparato a conoscere. L’Europa ha la forza economica, abbiamo accettato i dazi, stiamo pagando noi la difesa Ucraina e ci siamo un po’ genuflessi, eppure siamo vasi di coccio: perché siamo frammentati, siamo divisi e siamo lenti. Dobbiamo agire velocemente su questo» ha concluso Magri.

Le aziende premiate

Spazio poi alla premiazione delle imprese che nel 2024 si sono distinte per i risultati raggiunti. Nella categoria delle imprese con fatturato sotto il 25 milioni a ricevere i riconoscimenti la Rozzi spa di Seniga e la Crew Cremonesi Workshop; nella categoria compresa tra i 25 ed i 50 milioni di fatturato torna a conquistare i vertici Officina Meccanica Roselli di Villa Carcina, premiata insieme alla Saf di Muscoline; con un fatturato di oltre 104 milioni di euro si qualifica ai vertici della categoria «big» Bmi Italia, azienda del gruppo Bmi, leader mondiale nel settore delle coperture e torna la Omsi Trasmissioni di Roè Volciano.

Un premio speciale è stato poi assegnato a una figura che si è distinta nel corso del 2024 nel panorama economico bresciano: si tratta della professoressa Elza Bontempi, che ha guidato il progetto per lo sviluppo di un innovativo forno a livello industriale capace di recuperare il 90% del litio di ogni batteria.

Il monologo finale

Sul palco anche Stefania Battistini, inviata speciale Rai, che ha coperto la guerra contro l’Ucraina, il conflitto tra Israele e Hamas e il Covid-19, protagonista del monologo sul palco del Teatro Grande incentrato sul tema della guerra, della pace e della libertà. «La libertà non è astratta: è scelta, responsabilità, dignità – ha detto Battistini –. È scegliere chi ci governa. È criticare il potere senza paura. È il giornalismo indipendente. È proteggere chi è più debole. La libertà soprattutto non è un diritto personale: è un patto collettivo».

A chiudere la serata, e le celebrazioni per gli 80 anni del GdB, il presidente dell’Editoriale Bresciana, Pierapaolo Camadini: «Il Giornale di Brescia – ha detto – continua a essere al servizio della comunità bresciana, oggi come 80 anni fa: è necessario però che si rinnovi un patto comunitario, e cioè che l’informazione del nostro giornale sia considerata patrimonio collettivo».