Èl Forner, a Brescia un nuovo laboratorio che unisce tecnologia all’artigianalità

Èl Forner scommette su un nuovo avanguardistico sito produttivo per far crescere la sua arte bianca. La storica panetteria bresciana, nata nel 1937 ed oggi alla terza generazione familiare, ha inaugurato e un nuovo laboratorio, un progetto che unisce tecnologie all’avanguardia, spazi quasi raddoppiati e massima funzionalità, senza rinunciare però alla tradizione artigianale del pane.

Il nuovo spazio di lavoro di via Ferrini vuole efficientare i processi (l’idea è di crescere almeno di un 20% su base annua) mantenendo intatta la qualità dei prodotti da forno di Èl Forner, preparati con ingredienti selezionati e lievito madre, a testimonianza di un approccio decisamente non industriale.

Il progetto

Un ruolo fondamentale, in questa trasformazione, lo giocano proprio gli ambienti, che mirano a far «lievitare» la produzione traghettando l’arte della panificazione da una serie di processi vincolati logisticamente ad un sistema fluido e organizzato. Va da se che l’efficienza operativa migliora e così anche il prodotto finale, complici strumenti all’avanguardia utili per gestire con rigore scientifico il processo di produzione del pane e tutte le variabili che questo comporta.

Alcune esempi? Le ampie aree climatizzate e dedicate ai differenti tempi di fermentazione e maturazione richiesti dal prodotto ne sono una prova, così come il sistema di infornamento automatico pensato per ridurre al minimo il contatto fisico con l’impasto e i nuovi strumenti di conservazione come le buste di silicio che permettono di il prodotto a temperatura ambiente.

L’idea, insomma, è quella di una tecnologia al servizio dell’artigianalità, sulla scorta di una filosofia che Èl Forner segue da oltre 80 anni e che ha condotto la società di Paolo Piantoni a superare i 4 milioni annui di fatturato (4,6 milioni nel 2025), avendo a libro paga 50 dipendenti e portando la propria insegna in 7 negozi (o micro-negozi) distribuiti nelle zone più storiche della città.

Persone e territorio

Per Èl Forner il legame con la storia e con la tradizione locale è qualcosa di inalienabile, quasi uno spirito guida che consente tanto di valorizzare il brand (Èl Forner non solo vende pane, pizza e altri prodotti da forno, ma realizza catering su richiesta e lavora al fianco di ristoranti, hotel, bar e mense aziendali offrendo forniture giornaliere o programmate) quanto le persone che ne sono il volto.

Le risorse umane costituiscono infatti un altro pilastro dell’attività aziendale, e così il miglioramento dei flussi di lavoro consente un radicale miglioramento anche della qualità della loro vita lavorativa, grazie all’eliminazione di quei colli di bottiglia logistici che imponevano allo staff pressioni temporali molto intense.

Paolo e Andrea Piantoni con i genitori - © www.giornaledibrescia.it

«Questo laboratorio - spiega il socio proprietario Paolo Piantoni - è il risultato di una storia d’amore, di passione e di famiglia. Dentro ci sono i ricordi di un bambino cresciuto tra i sacchi di farina, del silenzio della casa mentre papà dormiva prima del turno di notte, del profumo del pane che entrava nei quaderni di scuola. È il lavoro condiviso con mio fratello, gli insegnamenti di nostro padre, la presenza instancabile di nostra madre, lo sguardo di mia moglie che ha saputo vedere ancora la magia in acqua e farina». E conclude: «Questo luogo è il nostro presente, ma soprattutto è il dono che vogliamo lasciare ai nostri figli: crescere con addosso l’odore del pane e con nel cuore il valore di una passione che diventa famiglia».