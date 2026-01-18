E-Novia, dimesso il consigliere non esecutivo Paolo Streparava

E-Novia, società quotata sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan, specializzata in robotica e AI, ha annunciato le dimissioni del consigliere non esecutivo Paolo Streparava con effetto immediato.

«La decisione – si legge nella nota – è motivata dall’assunzione, da parte di Streparava, di un importante incarico istituzionale recentemente conferito, che non gli consentirebbe di garantire la necessaria e doverosa partecipazione ai lavori del consiglio». Paolo Streparava, lo scorso giugno, è stato nominato nuovo presidente di Confindustria Brescia per il quadriennio 2025-2029. Attualmente detiene indirettamente, tramite società a lui riconducibile, 1.364.047 azioni di e-Novia.

La società, conclude la nota, «procederà quanto prima alla nomina di un nuovo consigliere, dandone tempestiva informativa al mercato».