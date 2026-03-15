Covesa Coating guarda all’estero e investe in linee robotizzate

Qualità, ambiente, innovazione. Sono i cardini dell’attività di Covesa Coating, realtà di Breno a conduzione familiare (fondata negli anni ‘70 da Abramo Corbelli) che opera nel settore della verniciatura e sabbiatura di strutture metalliche (specie per l’industria cantieristica) con un focus sull’impermeabilizzazione ed il rinforzo strutturale.

Al timone oggi sono Giulio e Marco Corbelli, rappresentanti della seconda generazione dell’azienda. «L’anno scorso - riferisce Giulio Corbelli - abbiamo avviato un percorso di sviluppo nell’ambito Esg, anche nell’ottica di aumentare la competitività, l’attrattività e la resilienza aziendale, andando a consolidare i rapporti con i partners nazionali e valutando possibili nuovi clienti anche esteri. Stiamo difatti redigendo il nostro primo Bilancio di sostenibilità, che molte aziende cominciano a richiedere».

Covesa Coating, i fratelli Giulio e Marco Corbelli

Investimenti in tecnologia

«Inoltre - prosegue l’imprenditore -, quest’anno investiremo parecchio sull’automazione, per quanto riguarda in generale i processi a maggior rischio infortunio, per salvaguardare gli operatori ed anche perché avvertiamo la carenza di lavoratori specializzati. I nostri sistemi sono già parzialmente robotizzati per quanto riguarda le lavorazioni interne, le fasi di lavaggio etc. Ora vorremmo implementare specialmente la pulizia dei residui all’interno della condotta cisterna, operazione che svolgiamo manualmente una volta terminato il lavaggio e la sabbiatura». L’avvio dei progetti sono sostenuti anche da Cassa Padana Bcc.

Verniciatura e impermeabilizzazione

Il core business di Covesa Coating si articola al 70% nella verniciatura industriale (in particolare anticorrosiva su acciaio, carbonio ed altri metalli) e nella sabbiatura, al 30% nella impermeabilizzazione (vasche, tetti, canali) e nel rinforzo strutturale.

«La nostra mission - afferma Corbelli - è fornire soluzioni innovative e di alta qualità per la protezione e il rinforzo delle strutture, garantendo la massima durabilità e sicurezza. Ci impegniamo a mantenere elevati standard di eccellenza in tutti i nostri progetti. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi sfida e a offrire soluzioni su misura per le esigenze dei nostri clienti».

Per quanto concerne il rinforzo strutturale, Covesa Coating utilizza da anni l’Frp System, una gamma completa di materiali compositi ad alta resistenza meccanica, composta da fibre strutturali (dove a farla da padrone è il carbonio) e matrici polimeriche. Si tratta di sistemi progettati per il rinforzo strutturale, l'adeguamento sismico e il consolidamento di cemento armato, muratura, acciaio e legno.

Avvalendosi di 15 dipendenti e di un know-how consolidato, Covesa Coating lavora con importanti player nazionali come Enel, Edison, A2A, Hydro Dolomiti Energia, Alperia Bolzano, Cva Compagnia Valdostana. «Operiamo proprio nella realizzazione e manutenzione dei loro impianti - specifica Corbelli - come ad esempio i bacini per l’energia idroelettrica».