Caseificio Cissva: partnership strategica con la Formaggeria

Una collaborazione strategica per dare forza e prospettiva alla filiera casearia della Valle Camonica. È il senso della partnership siglata tra Cissva, il caseificio di montagna dedicato alla trasformazione del latte nel territorio (tra gli altri produttore de la Rosa Camuna), e il gruppo Formaggeria, realtà specializzata nella logistica e commercializzazione dei formaggi.

L’accordo

L’accordo è stato presentato durante la festa di auguri natalizi che ha riunito soci e dipendenti della cooperativa, il team di Formaggeria e Frescovalle, insieme a rappresentanti del mondo produttivo e della distribuzione.

Al centro dell’incontro la volontà di costruire un percorso condiviso capace di unire produzione, logistica e mercato, con l’obiettivo di rafforzare la crescita della cooperativa. Il caseificio Cissva assume il ruolo di riferimento produttivo e di rappresentanza del territorio, mentre Formaggeria diventa partner strategico per accompagnare i prodotti sul mercato in modo strutturato ed efficace.

Collaborazione

«L’incontro è stato occasione per scambiarci gli auguri di Natale, ma anche per fare il punto sul lavoro svolto e aprire una nuova fase di collaborazione concreta – ha spiegato Paola Pezzotti, presidente di Cissva – un percorso di filiera che mette al centro i produttori e costruisce valore nel tempo». Per Roberto Zampedri, presidente di Formaggeria, «mettere in rete produzione e mercato è la chiave per dare prospettiva ai formaggi della Valle Camonica».

A sottolineare il significato dell’iniziativa anche Ettore Prandini, presidente di Coldiretti che ha sempre sostenuto e creduto nel valore della cooperativa Cissva e delle potenzialità del territorio: «fare squadra lungo la filiera significa garantire futuro alle imprese, soprattutto nelle aree montane, trasformando l’identità territoriale in opportunità concrete».