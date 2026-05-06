Bialetti, nel 2025 i ricavi a 165 milioni (+10,8%) spinti dall’export

Bialetti, l'azienda di Coccaglio celebre per le sue caffettiere, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati pari a 165,7 milioni di euro, in crescita del 10,8% rispetto al 2024, e un margine operativo lordo (ebitda) normalizzato di 24 milioni di euro, pari al 14,5% del fatturato. L'indebitamento finanziario netto, si legge in una nota, è quasi dimezzato, da 114,5 a 69,6 milioni, mentre il patrimonio netto è tornato positivo per 29,8 milioni.

Leggi anche La storia della Moka Bialetti, dal brevetto scaduto alle azioni legali Il posizionamento del marchio Nel 2025 lo sviluppo del mercato internazionale ha rappresentato per Bialetti uno snodo cruciale. L'accelerazione verso i mercati esteri, con focus su Europa, Cina e Stati Uniti, è stata determinante per il rafforzamento del posizionamento globale del marchio. In Europa, la crescita si è attestata al 12,5%, mentre negli Stati Uniti, nonostante le pressioni sui costi e i dazi, la politica di prezzo ha permesso di mantenere la marginalità e garantire una crescita nei ricavi del 13%. Infine in Cina il gruppo ha avviato una profonda revisione del modello distributivo, ponendo le basi per una crescita solida e sostenibile, come dimostrano i risultati ottenuti già tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.