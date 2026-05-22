Imprese familiari: in UniBs un convegno sul passaggio generazionale

Il futuro di molte imprese familiari bresciane passa da una domanda sempre più urgente: come garantire continuità aziendale nel momento del cambio generazionale? A questo tema è dedicato il convegno «Il passaggio generazionale nel family business: continuità aziendale tra sfide e sinergie» , promosso dal Dipartimento di Economia e Management dell’Università Di Brescia , in programma nell’aula magna di via San Faustino, giovedì 28 maggio dalle 17.30 alle 19.30.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il passaggio generazionale rappresenti oggi una delle sfide più decisive per il sistema produttivo italiano e, in particolare, per un territorio manifatturiero come quello bresciano, caratterizzato da una forte presenza di imprese familiari. Non si tratta soltanto di trasferire quote societarie o ruoli di comando, ma di accompagnare un passaggio complesso che coinvolge leadership, governance, cultura aziendale e rapporti tra generazioni.

Il convegno

Il convegno intende affrontare questi temi mettendo a confronto generazioni senior e junior, con l’obiettivo di favorire un dialogo aperto su aspettative, criticità e modelli di governance. Ad aprire i lavori – dopo i saluti istituzionali del professor Giuseppe Bertoli, ordinario di Economia e gestione delle imprese e direttore del Dipartimento di Economia e Management – l’introduzione della professoressa Raffaella Cassano, associata di Economia aziendale.

Alle 18 la tavola rotonda durante la quale interverranno Emanuele Lumini, commercialista e business mentor per imprese familiari dello Studio Lumini & Associati; Natalino Affini, amministratore delegato di Rangoni e Affini; e Andrea Marcora, di Metallurgica Marcora. A chiudere l’incontro, alle 18.45, sarà il dibattito conclusivo, che offrirà ulteriori spunti di riflessione.