Immobiliare: case piccole e green, la tendenza nel Tg Economia

Chi compera casa come la cerca? E’ la domanda a cui risponde il servizio di apertura del Tg Economia andato in onda lunedì 28 ottobre alle 20.05 su Teletutto (canale 16 del digitale e su teletutto.it), curato e condotto da Laura Bergami. Potete rivedere il tg in cover a questo articolo.

I dati dello studio Focus 2030 di Borsa Immobiliare dicono, che gli appartamenti più ricercati sono di piccole dimensioni e green. Mentre la maggior parte di chi sceglie un appartamento in affitto è fatta da single o coppie senza figli.

Si torna, poi, a parlare di lavoro, con il meeting «Domani lavoro», che apre i battenti per la prima volta dal 9 all’11 di novembre al Brixia Forum.

Piano Transizione 5.0

Non può mancare, anche in questa edizione, un servizio su Transizione 5.0. In questa edizione Claudio Morbi, ceo di Lutech Stein, spiega quanto la cultura dei dati e di come trattarli sia importante in un panorama che si fa sempre più concorrenziale.

Transizione 5.0, cultura dei dati per essere competitivi

Fra le altre cose nel telegiornale dell’Economia si analizza l’andamento dell’oro, ai massimi storici, in un contesto geopolitico particolarmente instabile come quello che stiamo vivendo. Infine il professor Menoncin spiega perché Francia e Germania non guidano più i Pil europei e analizza che cosa stia, invece, succedendo in Spagna e in Italia.