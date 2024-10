Con «Domani Lavoro» domanda e offerta si incontrano

Dal 9 all’11 novembre al Brixia Forum appuntamento con la prima edizione di «Domani Lavoro», la fiera dedicata all’incontro tra domanda e offerta organizzata da Seven Events con Probrixia e Area Fiera. L’obiettivo è colmare la distanza fra esigenze delle aziende e aspettative dei lavoratori. Per questo 200 aziende metteranno a disposizione 1.500 posti di lavoro per giovani, over 50 e neolaureati. «Siamo molto soddisfatti della risposta che abbiamo avuto come enti, associazioni e imprese del territorio bresciano – ha detto Mauro Grandi, Ceo di Seven Events –, ma i dati ci dicono che la fiera interessa tutta Italia».

La tre giorni ha già superato tremila iscritti: il 62% da Brescia e provincia, il 13% da Mantova e Cremona, l’11% da Lecco, Padova e Bologna, mentre il resto d’Italia sia attesta al 14%. L’iniziativa è dedicata ad un range molto vasto e le percentuali di partecipazione sono così suddivise: il 3% è sotto i 18 anni (soprattutto per gli incontri che serviranno da orientamento scolastico), il 28% tra i 18 e i 24 anni, il 18% dai 25 ai 30 anni, il 15% dai 30 ai 40 anni, mentre il 17% è occupato dagli over 50. Il 48% sono donne, il 51% uomini e di questi il 32% è disoccupato, il 7% professionista, il 36% occupato, il 26% studenti a fine corso.

Città aperta

«Il lavoro ormai è cambiato – ha continuato Grandi –. I lavoratori sono più coscienti di quello che desiderano, per questo la percentuale di chi si licenzia si alza sempre di più. Non ci si accontenta più di un posto, ma si cerca una posizione stimolante, un ambiente accogliente e una città con la qualità della vita alta».

Brescia si candida così ad essere una città aperta alle esigenze. A seguire questa rotta, ormai da tempo anche la Fondazione Aib: «Abbiamo scelto di essere presenti con uno spazio gestito da noi – ha spiegato Cinzia Pollio, direttrice generale di Fondazione Aib – perché crediamo che Domani Lavoro sia davvero un’opportunità concreta, quello di cui ha bisogno in questo momento il mondo del lavoro».

Per maggiori informazioni sul programma e per registrarsi gratuitamente e fissare i colloqui di lavoro si può visitare il sito.