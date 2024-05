Il Rosso e il Blu Festival, si chiude con «Connessioni umane e tecnologiche»

Si intitola «Connessioni umane e tecnologiche» l’incontro in programma giovedì 30 maggio alle 16 nell’aula magna di Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia in via Branze a Brescia. Si tratta dell’evento finale del Il Rosso e il Blu Festival, talk, laboratori e open day guidati dal file rounge della bellezza organizzati da Csmt e Kilometro Rosso.

In collegamento da Brescia e Bergamo, sul palco gli «inspiring talk» dedicati a tecnologia, scienza, etica, rigenerazione e connessioni d'impresa guidati dagli imprenditori, ricercatori, divulgatori e content creator. Sarà possibile seguire l’appuntamento anche in diretta streaming sul nostro sito.

Il convegno finale

Giovedì 30 maggio è in programma il grande appuntamento finale dal titolo «Connessioni Umane e Tecnologiche» con il coinvolgimento dei due Atenei Università degli Studi di Bergamo e Università degli Studi di Brescia.

I due palchi virtualmente collegati ospiteranno relatori in presenza a Bergamo e a Brescia per raggiungere i due territori con personaggi chiave della sostenibilità, della cultura, della scienza e dell’innovazione che guideranno «dialoghi primari» alla ricerca di modelli di sviluppo e di nuovi modi di fare impresa, inclusivi, innovativi e green.

Aprono l’incontro: Sergio Cavalieri, rettore Università degli Studi di Bergamo; Francesco Castelli, rettore Università degli Studi Brescia; Salvatore Majorana, direttore Kilometro Rosso; Riccardo Trichilo, Ceo del Csmt.

Seguiranno gli «inspiring talk» di Massimo Temporelli, fisico e divulgatore; Cristina Mollis, founder e Ceo di Okapi; Eric Ezechieli, co-founder Nativa; Susanna Tomasoni, capo dipartimento Medicina Molecolare all’Istituto Mario Negri; Giancarlo Turati, presidente Rete Iobo; Sabrina Grazini, divulgatrice ed esperta di diritto del lavoro.

Come partecipare

L’evento è accreditato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia. Riconosciuti 2 Cfp (categoria «seminario») per la partecipazione all’evento nella sua interezza. La partecipazione è libera, tutte le informazioni sono disponibili su www.ilrossoeilblufestival.it.

Il progetto è realizzato da Csmt e Kilometro Rosso con il sostegno di Iobo, Asb Borsoni, Cobo, Lario Bergauto e Omr.