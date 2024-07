Il lago di Garda strega i turisti: volano i prezzi delle case

Flavio Archetti

Superati i valori di Como. Cresce anche la popolarità del lago d’Iseo nel Nord Europa, mercato stabile sul lago d’Idro

4 ' di lettura

L'area del porticciolo di Desenzano vista dall'alto - © www.giornaledibrescia.it

Il lago dei vip, degli attori americani di Hollywood, dei sogni romantici, è sempre stato per antonomasia quello di Como. Ma in quanto a desiderio di avere casa, il lago di Garda non teme confronti. Vuoi perché il microclima è più tiepido anche nelle stagioni meno belle, o perché i tedeschi l'hanno eletto a loro seconda casa, o ancora perché le ville più prestigiose del Lario non sono in vendita, tenere il passo di mete come Desenzano o Sirmione è difficile per tutti. A dirlo sono i numeri e le