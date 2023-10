Il grande potenziale di sviluppo dell'aeroporto di Montichiari: «Non ha solo vocazione cargo»

L’aeroporto di Montichiari, la Piccola Velocità di via Dalmazia, l’autostrada della Valtrompia, la quarta corsia tra Brescia Est e Padova. Tutte infrastrutture strategiche per il territorio bresciano e per gli imprenditori. Il quinto appuntamento del roadshow SetteOttavi organizzato da Confindustria Brescia le ha messe tutte sul tavolo. Un tavolo cui si è seduto virtualmente, in videocollegamento, anche il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Protagonista il settore dei trasporti, della mobilità e della logistica, come ha ricordato in un video in apertura il presidente di Confindustria Brescia, Franco Gussalli Beretta. Un settore, dice Angelo Costa che lo presiede in Confindustria, «molto ampio, Si va dal trasporto pubblico locale alla logistica, dalle merci ai trasporti ferroviari».

I nodi

L’aeroporto di Montichiari è vicenda che si trascina da anni. Nel mezzo la diatriba tra Brescia e Verona mentre per lo scalo si afferma la vocazione cargo. «L’aeroporto di Montichiari nel 2022 ha trasportato 40mila tonn., il 4% del mercato - ricorda il presidente camerale Roberto Saccone - . Può contare su un potenziale di sviluppo significativo».

Questo a condizione che il gestore, lo stesso di Verona e Venezia, dia corso al piano di investimenti. «Il cda di Catullo ha deliberato un aumento di capitale di 30 milioni che deve servire a finanziare lo sviluppo di Villafranca e Montichiari - prosegue Saccone - . Abbiamo dato la disponibilità a partecipare a questo aumento di capitale. Il piano di investimenti di Save per Montichiari è di oltre 50 milioni, parte dal 2024 e arriva al 2032».

La Regione

Il sistema che ha in mente Regione Lombardia, dice l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi «è un piano aeroportuale lombardo che triangoli Malpensa, Orio e Montichiari. La Lombardia cresce e ha bisogno di Montichiari. Linate e Orio rasentano il massimo del loro sviluppo per cui sarà necessario pensare a Montichiari, non solo per il cargo», sottolinea.

Si è parlato molto in questi giorni del Patto per Brescia per la quarta corsia della A4 tra Brescia Est e Padova per il quale è arrivato anche l’ok di Confindustria e il placet di Salvini. Paolo Fontana, consigliere delegato ai Lavori Pubblici, della Provincia chiarisce: «Su questo ci siamo già espressi in maniera positiva. È anche un’opportunità per rivedere alcune strutture di viabilità esterna come Brescia Est e Brescia Centro». In chiusura di serata gli interventi per Confindustria Brescia del direttore generale Filippo Schittone e del vice presidente Francesco Franceschetti.

