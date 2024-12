Il fatturato delle Pmi bresciane è cresciuto dell’8,7%

Il ranking nell’ambito della digitalizzazione è in aumento. Dal 2021 la redditività degli investimenti è scesa dal 9,4 all’8,7%. Stabile l’indebitamento

Un lavoratore in una Pmi - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Dall’ultimo report della Commissione Europea 2024 (ex Desi Digital Economy and Society Index), il ranking dell’Italia, nell’ambito della digitalizzazione, è in miglioramento. Diversamente dal pensiero comune, la percentuale di Pmi con un’intensità digitale almeno di livello base è pari al 60,7, superiore di tre punti percentuali alla media europea: tuttavia, questo non vale per l’analisi dei dati (data analytics), utilizzata soltanto dal 26,6% delle aziende, a fronte di una media europea del 33,