Il bresciano Beccagutti nuovo dg di Confindustria Dispositivi Medici

Il bresciano Guido Beccagutti è il nuovo direttore generale di Confindustria Dispositivi Medici. Subentra - formalmente il prossimo 14 ottobre - a Fernanda Gellona, che ha deciso di andare in pensione dopo oltre 30 anni nell'associazione, di cui 14 da direttore generale.

Il profilo

Bresciano, classe 1978, Beccagutti ha maturato esperienza e competenza nel settore dei dispositivi medici, ricoprendo diversi ruoli in ambiti come l'accesso alla salute, la formazione, la trasformazione dei processi di business, le relazioni istituzionali.

Laureato in Farmacia, con una specializzazione in socioeconomia, presso l'Università degli studi di Pavia, ha fatto il suo ingresso nel mondo della salute nell'ambito della consulenza farmacoeconomica, per poi approdare in Medtronic nel 2005, dove, da ultimo, ha ricoperto il ruolo di Value Strategy Director per la regione Europa.

Soddisfazione

«Sono molto orgoglioso di assumere questo incarico - ha detto Beccagutti - consapevole della grande responsabilità di raccogliere il testimone di Fernanda Gellona, che in tutti questi anni ha saputo gestire con competenza le complessità del settore. Nuove rilevanti sfide ci attendono, prime fra tutte il superamento del payback e la nuova governance dei dispositivi medici, per perseguire la crescita dell'associazione e rafforzare l'industria dei dispositivi medici in Italia».