Il boom delle Stelle di Natale è una festa per i florovivaisti

Il settore vivaistico bresciano vive da sempre alcune problematiche strutturali che indeboliscono le sue potenzialità produttive ed economiche, ma il nuovo anno è partito bene sotto il segno delle Stelle di Natale che hanno fatto registrare un più 20% delle vendite.

Un bel colpo per un comparto che deve sempre confrontarsi con concorrenza estere spietata, costi produttivi elevati e burocrazia asfissiante. Stiamo parlando di un settore di eccellenza che nella nostra provincia, solo in termini di produzioni floricole, vale oltre 30 milioni di euro. E con la fine del 2019 ha visto, con gioia dei produttori, il risveglio dell'interesse al consumo dell'acquisto del fiore (e prediligendo quello bresciano) che per tradizione è tra i più regalati durane le festività natalizie...

Leggi l'articolo completo sul Giornale di Brescia in edicola oggi, scaricabile anche in formato digitale.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it