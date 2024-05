Il bando regionale per sostenere le nuove imprese: 443 già finanziate

Regione Lombardia stanzia nuovi fondi per 3,7 milioni. Obiettivo: arginare il calo dell’imprenditorialità

Investimento di Regione Lombardia nelle impresa - © www.giornaledibrescia.it

Arginare il calo del «desiderio imprenditoriale» che nell’ultimo decennio ha portato ad una contrazione delle nuove imprese, soprattutto da parte dei giovani. Nel Bresciano come in tutta la Lombardia. È anche questo l’obiettivo della misura «Nuova Impresa» varata da Regione Lombardia (assessorato allo Sviluppo Economico) che negli ultimi tre anni ha sostenuto la nascita di 2.180 imprese lombarde, attraverso contributi a fondo perduto a copertura fino al 50% dei costi per l’avvio di attività impr