I video dei cantieri come film: la canadese BeFound sbarca a Pontoglio

In un mondo sempre più connesso e globale, le distanze geografiche sembrano ridursi di fronte alla volontà di collaborare e investire nell’immagine delle aziende locali. È proprio ciò che ha dimostrato Mattia Facchetti, rappresentante della terza generazione dell’impresa edile Facchetti Costruzioni di Pontoglio, con la partnership siglata con la società di comunicazione BeFound Media, con sede a Vancouver, in Canada, guidata da Naythan Lange, un imprenditore di soli 25 anni, ma con uno spirito di iniziativa e una competenza notevole.

L’accordo tra le due società, siglato a dicembre e formalizzato con la visita di Naythan in Italia la scorsa settimana, segna un importante passo verso la valorizzazione del lavoro e delle persone nel settore edile. «Siamo entusiasti di questa collaborazione perché abbiamo trovato un perfetto accordo di intenti con BeFound Media - ha affermato Facchetti -. La visione innovativa sulla comunicazione nei siti edili, incentrata sui lavoratori, mi ha colpito fin da quando, nel novembre scorso, mi sono imbattuto nei video da milioni di views di Naythan su Instagram. Dopo diversi scambi di messaggi, a dicembre ci siamo visti via zoom e, grazie anche alla perfetta sintonia di valori, abbiamo definito il tutto».

Crane Climb Reel from BeFound Media on Vimeo.

La visita

Durante il soggiorno in Italia il digital creator canadese ha avuto l’opportunità di esplorare i cantieri della Facchetti Costruzioni, dalla zona di Brescia (come a Berlingo, oppure a Concesio, dove l’azienda ha concluso il depuratore della Valtrompia) fino a Milano e al Tarvisio, dimostrando un forte coinvolgimento. «Abbiamo voluto visitare la maggior parte dei siti perché crediamo nella valorizzazione del lavoro e delle persone - ha proseguito Facchetti -. Con oltre 78 dipendenti tra operatori, tecnici e muratori, è importante cambiare il focus e dare il giusto merito a chi realmente fatica. Il nostro obiettivo è trasmettere valori attraverso la comunicazione: investire sia nella sicurezza che nella promozione».

Generazioni

Ciò che rende questa collaborazione ancora più significativa è il messaggio di coesistenza intergenerazionale che trasmette. Mattia Facchetti, nipote del fondatore Angelo (oggi 87enne) che nel 1951 ha fondato l’impresa, dimostra come la passione e l’impegno per l’azienda di famiglia possano essere tramandati nel tempo. «Crediamo fortemente nelle relazioni e nell’apertura verso nuove opportunità – ha concluso il 23enne, che si sta per laureare all’Università di Bergamo -. La nostra esperienza nel settore edile, che abbraccia ogni aspetto dal civile all’industriale, ci ha portato anche oltre i confini nazionali, con esperienze positive in Ungheria, Austria, Serbia e Polonia. Ma la collaborazione con BeFound Media si concentrerà sulla creazione di contenuti innovativi, grazie anche a strumenti come droni, fotocamere e prospettive in prima persona dei lavoratori, per la promozione su canali social».

Presto saranno disponibili contenuti, ma l’idea della Facchetti Costruzioni, ora guidata dai fratelli Angelo, Giovanni e Roberto (padre di Mattia) è di proseguire anche in futuro ad investir nell’immagine di un’azienda leader nel settore.