I numeri dell’occupazione femminile nel Tg Economia di Teletutto

I dati sul lavoro femminile che in Italia, e la nostra provincia non fa eccezione, sono ancora molto deludenti. È di questo che si è parlato nel servizio di apertura del Tg Economia andato in onda lunedì 14 ottobre alle 20.05 su Teletutto (canale 16 del digitale e su teletutto.it), curato e condotto da Laura Bergami.

I numeri

Solo una donna su due è occupata e nella maggior parte dei casi con contratti a tempo determinato o part time che non ha affatto scelto. Anche per questa ragione il Comitato imprese femminili della Camera di Commercio di Brescia parteciperà, a novembre, alla kermesse «Domani lavoro» con un proprio stand e progetti concreti per l'inserimento lavorativo delle donne.

Piano Transizione 5.0

Transizione 5.0, il piano parte soft

Si torna poi sul tema della Transizione 5.0, a cui il Giornale di Brescia dedica due pagine ogni martedì, con un'intervista a Marco Belardi, consulente del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Sostenibilità e ampliamento aziendale per i 70 anni di Valledoro sono, poi, altri due temi toccati. Infine l'approfondimento del professor Menoncin è dedicato all'outlook negativo che è stato assegnato in questi giorni alla Francia.