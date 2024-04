Hub della conoscenza: la mission della banca da bruco a farfalla e la necessaria metamorfosi

Creare valore per la comunità ed essere fonte di sviluppo sostenibile è un ruolo sancito dall’art. 2 dello statuto a cui Cassa Padana, banca locale fondata sul bene comune, si ispira da sempre, È in questo contesto che, Cassa Padana, insieme a partner di assoluta eccellenza quali il Politecnico di Milano e l’Istituto Capirola, ha deciso di costituire l’Hub della conoscenza.

Sono le risposte con nuove competenze e il coinvolgimento dei giovani gli assi portanti del progetto che, nei prossimi giorni, farà tappa a Cigole, con un convegno che si prefigge di mettere sotto i riflettori il presente e il futuro dei nostri Enti Pubblici promuovendo possibili soluzioni e contemporaneamente ascoltando le loro istanze.

In un mondo governato dalle tecnologie, la dimensione competitiva di interi comprensori dipenderà dalle capacità dei vari attori di adattarsi con intelligenza e velocità al contesto che cambia. La pubblica amministrazione da sempre riveste un ruolo centrale per lo sviluppo e l’attrattività di intere aree in particolare quelle più periferiche.

I comuni sono la parte pubblica in simbiosi e costantemente in contatto con i cittadini. È importante andare oltre il seguire correttamente le procedure e al considerare la correttezza procedurale più importante del raggiungimento del risultato, spesso percepito come inefficiente.

Per sopravvivere, e possibilmente prosperare, le istituzioni, le imprese e le altre organizzazioni devono saper trasformare i fattori di stress in soluzioni nuove e sostenibili, aprendosi al cambiamento, integrando e diversificando il proprio business e abbracciando nuove sperimentazioni. Transizioni demografiche, ambientali, digitali si apprestano a cambiare il Dna dell’ecosistema Italia.

Prenderne atto e sensibilizzare i cittadini con iniziative congiunte pubblico privato è un primo passo, scaricare a terra soluzioni praticabili è la necessaria conseguenza. Una banca locale radicata e integrata deve saper dare risposte lungimiranti e concrete perché il proprio futuro è collegato allo sviluppo della comunità di appartenenza.