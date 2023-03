Horizon Europe, nuove risorse per agricoltura e bioeconomia

La Commissione ha pubblicato 203 bandi per progetti destinati alla transizione nei settori cibo, bioeconomia, agricoltura e ambiente, tematiche a cui è dedicato il Cluster 6 di Horizon Europe (dotazione 9 miliardi per il periodo 2021-2027).

I bandi sono i primi di una serie che vedrà l’assegnazione 1,92 miliardi per il periodo 2023-2024 su progetti di ricerca e innovazione (R&I) per ridurre l’inquinamento ambientale, arrestare e invertire il declino della biodiversità, gestire le risorse naturali, promuovere pratiche sostenibili in agricoltura, acquacoltura, pesca e silvicoltura, produrre cibo sano e sicuro, garantire un equo accesso all’acqua, assicurare aria e suoli puliti.

Elemento peculiare del Piano di Lavoro del Cluster 6 è il richiamo ad un «approccio multi-attore», per orientare l’attività di R&I alla domanda e ai bisogni della società. In base a tale approccio i portatori di interesse devono essere direttamente coinvolti, dalla pianificazione all'implementazione, in ottica di co-creazione. I bandi finanzieranno attività di ricerca e innovazione finalizzati a esplorare la fattibilità di nuove tecnologie, e attività di sola innovazione tecnologica, quali sviluppo sperimentale, prototipazione, progetti pilota e testing del prodotto su larga scala.

I costi potranno essere rimborsati fino al 100% per progetti di ricerca e innovazione, fino al 70% per innovazione tecnologica. I costi eleggibili includono: personale, macchinari e attrezzature, consulenze, beni e servizi, trasferte e il 25% dei costi generali. I primi bandi resteranno rispettivamente aperti fino al 28 marzo 2023 e fino al 12 aprile 2023.

Per ricevere una prefattibilità a titolo gratuito è possibile inviare l'idea progettuale a questo sito.

