Guidesi: «L’addio di Banca d’Italia sia uno stimolo per il Sistema Brescia»

L’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia annuncia anche novità sull’aeroporto di Montichiari

4 ' di lettura

L’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi - © www.giornaledibrescia.it

Lo shock c’è stato, inutile negarlo. Ma lo scoramento e le domande che hanno fatto seguito all’annuncio della chiusura della sede di Brescia di Banca d’Italia non devono sfociare nella rassegnazione. Devono anzi essere uno stimolo a trovare ciò che non funziona nel Sistema Brescia, una spinta a correggere le storture consci di ciò che il territorio è in grado di esprimere su diversi piani, dall’economia alla cultura fino al sociale. È questa la consapevolezza che rimarca con forza anche l’assess