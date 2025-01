Gruppo Bonera, nel 2024 record storico di ricavi: 290 milioni

Il dato è in crescita del 13% rispetto al 2023: «Ma siamo consapevoli che l’anno 2025 sarà in salita»

Da sinistra Lorenzo Parigi, Francesco Bonera e Andrea Denanni - © www.giornaledibrescia.it

La crisi del settore auto che si protrae da parecchi mesi non ha impedito al gruppo Bonera di chiudere il 2024 con un record storico di fatturato consolidato superiore ai 290 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto ai 250 mln del 2023. Un risultato doppiamente rilevante in una fase congiunturale negativa dell’automotive. Nel Mantovano Il traguardo è stato reso possibile grazie anche al primo anno pieno di attività di vendita Bmw, Mini e Bmw Motorrad sul territorio mantovano. «Di contro – a