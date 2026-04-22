A Gorno Tempini il premio «Il Perugino: artista ed imprenditore»

Il manager bresciano Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti è stato insignito del premio speciale «Il Perugino: artista ed imprenditore», promosso dall’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito. La cerimonia si è svolta al Teatro Collegio di Merito della Sapienza di Perugia, confermando il valore di un riconoscimento che unisce cultura, economia e impegno civile. Il premio trae ispirazione dalla figura di Pietro Vannucci, detto il Perugino, artista simbolo del Rinascimento, capace di coniugare eccellenza creativa e visione imprenditoriale e considerato il più grande pittore del suo periodo (1448-1523).

Nel corso della cerimonia, Gorno Tempini ha sottolineato il valore collettivo del riconoscimento, evidenziando il ruolo del lavoro di squadra: «Questo premio deriva dal mio lungo percorso in Cassa Depositi e Prestiti e quindi è un premio che viene dato a me, ma che idealmente viene dato a tutta la squadra di Cassa Depositi e Prestiti con la quale io ho lavorato fin dal 2009, prima come amministratore delegato e poi hanno avuto questa bella idea di richiamarmi come presidente nel 2019».

A Perugia, la consegna del premio a Giovanni Gorno Tempini

Rivolgendosi poi agli studenti presenti, ha aggiunto: «il senso di passione che io mi sono portato dietro nella vita, nella mia professione privata e che ho cercato di trasmettere nel mondo pubblico, che ho scelto di servire per un bel pezzo della mia carriera, mi ha dato la soddisfazione di poter vedere che anche in economia e in finanza e anche nelle Istituzioni pubbliche le persone possono fare una differenza. E questo è un messaggio importante per cui anche una persona che non ha la genialità del Perugino può sentirsi in qualche modo nel suo piccolo un po' protagonista». «Vi sono davvero grato dell'onore che mi fate oggi».