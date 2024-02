Gli oltre 100 anni di vita della Lenzini tra bilance, pese e la sfida digitale

A vendita e assistenza tecnica si affianca anche l’attività come organismo di ispezione di Accredia

Numeri, tarature e misure sono per la Lenzini, impresa attiva nel settore della pesatura, il pane quotidiano. Ma dentro ad altre cifre, quelle che riportano l’età di attività della società che ora ha sede a Castel Mella in via Quinzano, si può cogliere il valore di un’azienda che rappresenta perfettamente la forza del tessuto produttivo bresciano, fatto di piccole aziende radicate nel territorio ma che hanno saputo evolversi nel corso del tempo e sfruttare i cambiamenti tecnologici ed economici.