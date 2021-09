Gianetti, salta l’accordo: rischio licenziamenti a Carpenedolo

Dodici ore di confronto serrato non sono bastate per raggiungere un’intesa in extremis. Scaduti dunque i 75 giorni previsti dalla legge, per i 152 lavoratori della Gianetti impiegati nello stabilimento di Ceriano Laghetto (Monza e Brianza) si fa sempre più vicina l’ombra dei licenziamenti. Così come per i colleghi attivi nel sito di Carpenedolo (ex Gkn Wheels).

«Il progetto di reindustrializzazione, supportato da 13 settimane di cassa integrazione come definito insieme al Governo, erano pilastri su cui si è cercato di lavorare al tavolo con la Regione Lombardia - riportano dalla Fim Cisl -, ma inaspettatamente l’Inps ha comunicato che la cassa integrazione speciale indicata dal Mise non è applicabile per il caso Gianetti».

Se non c’è accordo sindacale si applicano i criteri di legge per i licenziamenti e non è detto che i 152 con i requisiti siano tutti a Ceriano, come hanno già ribadito più volte dal sindacato. L’epilogo negativo della trattativa, lamentano i rappresentanti di Fim Cisl e Fiom Cgil, è frutto anche della ferma presa di posizione dell’azienda che non ha mai considerato la possibilità di trovare soluzioni alternative ai licenziamenti. «Tutte le nostre proposte sono state respinte - tuonano le tute blu di via Altipiano d’Asiago -, compreso il rinvio della chiusura della procedura di alcuni giorni per avere più tempo per trovare una soluzione alla vertenza».

Visto che la fabbrica brianzola non riprenderà più la produzione, da Ceriano avanza anche l’ipotesi che alcuni lavoratori vengano trasferiti a Carpenedolo, alzando così ulteriormente la tensione tra i lavoratori. Nel sito bresciano è stata convocata per martedì un’assemblea. «È inaccettabile la situazione che i è creata - ripetono dalla Fim, evidenziando peraltro che a Carpenedolo - la linea produttiva risulta già sotto organico in base all’attuale carico di lavoro. Per questo motivo - aggiungono - è necessario fin da subito aprire un confronto per concretizzare quanto fino ad oggi è stato detto ai tavoli istituzionali».

Nel frattempo, ieri si sono riuniti in assemblea i lavoratori del sito di Ceriano Laghetto, che il 4 agosto avevano avuto rassicurazioni dalla viceministra Alessandra Todde, rivelatesi invece infondate.

