Futuro green per le Acciaierie di Calvisano: meno emissioni di Co2

Marco Zanetti

Nuova cappa di aspirazione fumi e parco fotovoltaico da 3,9 Megawatt di potenza sul capannone e a terra

Ripresa aerea del parco fotovoltaico e, accanto, l'impianto siderurgico delle Acciaierie di Calvisano - © www.giornaledibrescia.it

Le Acciaierie di Calvisano della Feralpi Group, dopo aver chiuso il 2023 con 254 milioni di euro di fatturato, guardano al futuro con un occhio «green» con un investimento di oltre 13 milioni di euro. «Andiamo in controtendenza rispetto al mercato siderurgico in forte crisi - spiega il presidente Giuseppe Pasini -. Cerchiamo di restare competitivi, riducendo però l’impronta ambientale (carbon foot print, ndr) e aumentando peraltro il valore per gli stakeholder». Acciaio «verde», nasce la filiera