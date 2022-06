Funzione pubblica Cisl: Cremaschini segretaria regionale

La bresciana Angela Raffaella Cremaschini è la nuova segretaria generale della Cisl Fp Lombardia, il sindacato di categoria che organizza e rappresenta i lavoratori e operatori, pubblici e privati, delle istituzioni e dei servizi afferenti le Autonomie Locali, la Sanità Pubblica e Privata, il Terzo Settore e i servizi socio sanitari assistenziali, i comparti di Agenzie Fiscali, Ministeri ed Enti Pubblici non economici.

L’elezione è avvenuta stamattina all’hotel Doria di Milano, dove si è riunito il consiglio generale dell’organizzazione che in Lombardia conta oltre 30mila iscritti. Cremaschini succede a Mauro Ongaro, dal 1° giugno in pensione. Con lei in segreteria sono stati confermati Laura Olivi e Angelo Murabito. «Il nostro percorso parte proprio dall’associato e mai come oggi serve il sindacato - commenta la neosegretaria -. Serve questo corpo intermedio che ri-orienta e ri-equilibria le scelte e che lavora per il bene comune».

Classe 1969, Angela Raffaella Cremaschini vive a Bassano Bresciano. Ha iniziato a fare sindacato come delegata e componente Rsu ed anche nell’ultima tornata elettorale è stata eletta Rsu all’Ats di Brescia, ha svolto la sua attività a tempo pieno nella Cisl Funzione Pubblica di Brescia dal 2012 ed è stata eletta componente di segreteria nel 2016. Dal 2018 è segretaria generale della Cisl Fp Brescia. Domani l’elezione al vertice della categoria regionale.

