Forniture industriali: la bresciana Scr Tools passa al gruppo Rubix

La bresciana Scr Tools entra nella galassia di Rubix spa, la più grande realtà italiana nella distribuzione di forniture industriali e nei servizi per l’industria. È di queste ore infatti la notizia dell’acquisizione dell’azienda bresciana specializzata nella distribuzione di utensili da taglio e prodotti e servizi associati da parte del «colosso» europeo leader nella distribuzione di forniture industriali.

Con questa operazione - sottolinea la nota - passa a Rubix anche la quota di maggioranza detenuta da Scr in S.A.I.Fra International, fornitore di utensili costruiti su disegno del cliente, con sede a Bologna. Complessivamente le aziende contano 40 dipendenti e nel 2021 hanno generato un fatturato di 16 milioni di euro.

«Con l’ingresso di Scr Tools e S.A.I.Fra International nel gruppo Rubix rafforziamo la nostra posizione nella categoria dell’utensileria per l’industria» - commenta Tiziano Biasoli, ceo di Rubix spa che evidenzia come l’esperienza tecnica e i servizi specialistici offerti dalle due aziende «amplieranno l’offerta che Rubix potrà garantire ai propri clienti, mentre i clienti di Scr e S.A.I.Fra a loro volta beneficeranno dell’ampia gamma di prodotti e servizi messi a disposizione da Rubix in ambito forniture industriali e Mro».

SCR Tools è stata fondata nel 1999 a Brescia e ha una filiale a Bergamo, con focus sulla fornitura di utensili, attrezzature e strumenti di misura nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione. S.A.I.Fra, fondata nel 1978, è produttore di utensili speciali per l’industria meccanica di precisione ed è diventata S.A.I.Fra International nel 2018, con la partecipazione di Scr: Sergio Comini e Paolo Sorrentino, i maggiori azionisti di Scr, rimarranno entrambi in Rubix con ruoli direttivi nel settore di riferimento.

«Io e i miei colleghi siamo lieti di continuare a crescere all’interno della famiglia Rubix - commenta Sergio Comini - Le nostre competenze specialistiche completano alla perfezione l’offerta Rubix esistente e la rendono più forte, mentre andrà a vantaggio dei clienti poter contare sulla dimensione internazionale del gruppo leader in Europa nella distribuzione industriale».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it