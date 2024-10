Forelli: «La metallurgia è a rischio, serve una strategia europea»

L’imprenditrice è intervenuta a Milano al Forum WeChangeIT su innovazione e strategie

Loretta Forelli © www.giornaledibrescia.it

«Senza una strategia europea, il settore metallurgico rischia il tracollo». A lanciare l’allarme è stata Loretta Forelli, amministratore unico del Gruppo Forelli. L’imprenditrice è intervenuta mercoledì nella tavola plenaria del WeChangeIT Forum, l’evento annuale di Data Manager che si è svolto a Milano e che riunisce ogni anno manager e innovatori di vari settori per esplorare le nuove frontiere dell’innovazione e condividere strategie per un futuro più sicuro, connesso e sostenibile. I primi c