Foam Flex, la spugna bresciana che può salvare l’ambiente

Il polimero brevettato da T1 Solutions, startup con sede a Nave, è in grado di assorbire grandi quantitativi di oli ed è già stato adottato da 40 porti italiani

Foam Flex, la spugna che assorbe gli oli si fa strada nel mondo - © www.giornaledibrescia.it

Basta un... colpo di spugna per contribuire a salvare l’ambiente. La geniale idea è di T1 Solutions, innovativa startup bresciana di clean tech e società benefit, che ha fra i propri obiettivi la tutela dell’ecosistema marino mediante lo studio e l’impiego dei poliuretani per affrontare le problematiche causate da sversamenti di idrocarburi in acqua e terra. L’azienda, con sede a Nave ed associata a Confapi Brescia, ha inventato ed è proprietaria della nuova tecnologia FoamFlex, ovvero un materi