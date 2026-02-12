Sul palco europeo della birra alla Fiera di Rimini 6 aziende bresciane

Scalda i motori, o per meglio dire prepara i bicchieri, la comunità delle birre e della mixology in vista dell’undicesima edizione di Beer&Food Attraction, l’appuntamento europeo per la beverage e bar industry organizzato da Ieg-Italian exhibition group, in programma alla Fiera di Rimini dal 15 al 17 febbraio.

All’evento, che l’anno scorso ha ospitato 600 espositori con 1.217 marchi oltre a 130 buyer provenienti da 47 Paesi, partecipano anche sei realtà bresciane: Birrificio Manerba, Cantine Scolari, Cedral Tassoni, Maniva, Pedro Dry Gin, Polini Group, Poseidon The Sea is Life. Dai microbirrifici artigianali ai grandi gruppi industriali, la manifestazione propone la più ampia esposizione di birre in Italia, in un settore che (stime Assobirra) vale oggi 10,2 miliardi di euro.

Le tendenze

Tra le più rilevanti tendenze spicca la crescita esponenziale delle no-alcol: dal 2019 in Italia gli atti di acquisto delle birre analcoliche hanno registrato un +79% passando dai 28 milioni agli attuali 49, con un +18% rispetto solo all’anno scorso (curiosità: il 25% della Gen Z, che dichiara di scegliere l’analcolico). Il segno positivo ha coinvolto anche il comparto della birra artigianale, rappresentato da oltre 100 microbirrifici: dai 159 mln del pre-Covid ai 183 del 2025 (+15%). Inoltre, secondo Unionbirrai (l’associazione dei piccoli birrifici artigianali indipendenti), si consolida il ruolo delle birre artigianali stagionali, in particolare natalizie, che si affermano come proposta gourmet e alternativa al vino nei pranzi e nelle cene delle feste.

Un grande parterre espositivo, dunque, che si metterà in mostra con una offerta italiana e internazionale, grazie anche alla presenza di associazioni (come la Brewers Association) e brand dall’estero. La grande novità rimane Mixology Attraction (format già cresciuto del 22% rispetto al 2025, con un +30% di espositori), uno dei pilastri strategici che mette in dialogo bartender e professionisti del settore sui linguaggi contemporanei della miscelazione.